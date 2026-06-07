В Дагестане начали строить жилье для пострадавших от наводнения
В Дербентском районе Дагестана началось строительство домов для переселения жителей поселка Мамедкала, который пострадал от наводнения. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Федор Щукин.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Площадь территории строительства составляет 10 га. «Уже определены границы будущих земельных участков. Проложены будущие улицы, а также предусмотрено техническое присоединение всех необходимых коммуникаций: воды, электричества и газа»,— сказано в сообщении.
Отмечается, что на участках уже началась подготовка для заливки фундаментов.
Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в районе села Мамедкала под воду ушли почти 260 домов и множество прилегающих участков на фоне прорыва дамбы Геджухского водохранилища.