Парапланерист погиб в горах Чегемского ущелья
В верховьях Чемемского ущелья в Кабардино-Балкарии погиб 69-летний парапланерист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Фото: ГУ МЧС России по Кабардино-
По данным ведомства, днем 7 июня мужчина совершил жесткую посадку и получил травмы, от которых скончался.
«По состоянию на 16:30 поисково-спасательные работы завершены. Тело 69-летнего мужчины передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов»,— говорится в сообщении.
В поисково-спасательной операции участвовали четыре человека и одна единица техники.