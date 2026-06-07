Парапланерист погиб в горах Чегемского ущелья

В верховьях Чемемского ущелья в Кабардино-Балкарии погиб 69-летний парапланерист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Кабардино- Фото: ГУ МЧС России по Кабардино-

По данным ведомства, днем 7 июня мужчина совершил жесткую посадку и получил травмы, от которых скончался.

«По состоянию на 16:30 поисково-спасательные работы завершены. Тело 69-летнего мужчины передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов»,— говорится в сообщении.

В поисково-спасательной операции участвовали четыре человека и одна единица техники.

Наталья Шинкарева