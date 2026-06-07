Новые речные трамвайчики прошли приемку в Вологде и готовятся к навигации

В Вологде завершились швартовые испытания и приемка новых речных трамвайчиков. В течение месяца специалисты проверяли все судовые системы, энергосистему, зарядку и ходовые качества. Сейчас предстоит регистрация и получение лицензии на пассажирские перевозки. Оператором назначено ПАТП №1. Первых пассажиров суда примут в конце июня, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Параллельно ведется благоустройство пассажирских причалов

Фото: Правительство Вологодской области Параллельно ведется благоустройство пассажирских причалов

Фото: Правительство Вологодской области

Параллельно ведется благоустройство пассажирских причалов. Новый водный транспорт приобретен при поддержке губернатора Георгия Филимонова в рамках подготовки Вологды к 880-летию. Ранее глава города Сергей Жестянников сообщал, что трамвайчики «Вологодские зори» и «Вологжанин» будут обслуживать туристические маршруты. Проект реализован в рамках программы развития городской инфраструктуры.

Кирилл Конторщиков