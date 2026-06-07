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В Новороссийске объявили опасность атаки БПЛА

В Новороссийске 7 июня объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Он просит во время звучания сирен не подходить жителей и гостей Новороссийска к окнам и укрыться в защищенных помещениях со сплошными стенами. Если человек находится на улице, то во время сигнала тревоги нужно спуститься в цоколе ближайшего дома, в подземных переходе или парковке. Особенно подчеркивается, что прятаться в машинах и под стенами МКД опасно.

Маргарита Синкевич

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