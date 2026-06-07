В Минераловодском округе в ДТП погибли четыре человека

Днем 7 июня в Минераловодском округе на 128 км автодороги «Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды» произошла авария с участием трех легковых машин. В результате ДТП четыре человека погибли, один получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, 80-летний водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2104 и Hyundai. «В результате ДТП водитель и два пассажира Lada Granta, а также один пассажир Hyundai погибли на месте происшествия. Водитель иномарки с травмами госпитализирован. Личности участников автоаварии устанавливаются»,— говорится в сообщении.

Прокуратура Ставропольского края орагнизовала проверку по факту происшествия.

Наталья Шинкарева