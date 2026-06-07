В Новороссийске женщину за кражу ноутбука могут лишить свободы на 5 лет

В Новороссийске в суд направлено уголовное дело о краже ноутбука 25-летней женщиной. Следственное подразделение отдела полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску завершило его расследование и составило обвинительное заключение. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города-героя со ссылкой на информацию пресс-службы Управления МВД РФ по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, женщина приехала из Москвы в Новороссийск, где начала встречаться с местным жителем. Когда мужчина был в командировке, из-за материальных сложностей она сдала его ноутбук в комиссионный магазин, а деньги потратила на свои нужды. Уточняется, что стоимость техники превышает 50 тыс. руб. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Маргарита Синкевич