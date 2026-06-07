Музей Арктики и Антарктики может разместиться в новом зоопарке в Петербурге

В Приморском районе Петербурга на участке 85,6 га построят научно-просветительский зоокомплекс. Соглашение о намерениях подписали на ПМЭФ-2026 в присутствии губернатора Беглова. Проект реализуют в формате ГЧП, он может включить Музей Арктики и Антарктики, а также тематические зоны — от саванны до тайги. Посещаемость прогнозируют до 3,5 млн человек в год, сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посещаемость прогнозируют до 3,5 млн человек в год

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Посещаемость прогнозируют до 3,5 млн человек в год

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Архитектурной доминантой станет павильон «Айсберг» со смотровой площадкой, кинотеатром и рестораном северной кухни. Также предусмотрены музей-ледокол, полярная станция и бассейны с подводным обзором. Сроки и стоимость проекта пока не раскрываются.

Кирилл Конторщиков