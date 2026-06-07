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Смольный создаст попечительский совет «Ленфильма» и закроет вопрос с долгами

Вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил, что власти Петербурга прорабатывают создание попечительского совета киностудии. Также завершается формирование совета директоров — после этого «будет закрыт вопрос с долгами». Процесс курирует лично губернатор Александр Беглов, пишет ТАСС.

Процесс курирует лично губернатор Александр Беглов

Процесс курирует лично губернатор Александр Беглов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Процесс курирует лично губернатор Александр Беглов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В совет директоров войдут представители комитетов по финансам и имуществу, но художественные вопросы они решать не будут. Для творческой стратегии и создается попечительский совет. Ранее «Ленфильм» перешел в собственность города, на его базе планируется центр патриотического кино.

Кирилл Конторщиков

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