Смольный создаст попечительский совет «Ленфильма» и закроет вопрос с долгами

Вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил, что власти Петербурга прорабатывают создание попечительского совета киностудии. Также завершается формирование совета директоров — после этого «будет закрыт вопрос с долгами». Процесс курирует лично губернатор Александр Беглов, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Процесс курирует лично губернатор Александр Беглов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Процесс курирует лично губернатор Александр Беглов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В совет директоров войдут представители комитетов по финансам и имуществу, но художественные вопросы они решать не будут. Для творческой стратегии и создается попечительский совет. Ранее «Ленфильм» перешел в собственность города, на его базе планируется центр патриотического кино.

Кирилл Конторщиков