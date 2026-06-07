8 июня в Татарстане ожидается до +27 градусов, местами грозы и град

В понедельник, 8 июня, на территории Татарстана ожидается до +27 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Местами ожидается кратковременный дождь, днем в отдельных районах — гроза, возможен град. Ночью и утром ожидается туман. Температура воздуха ночью составит от +5 до +15 градусов, днем прогреется до показателей от +22 до +27 градусов.

В Казани ночью без существенных осадков, температура — от +13 до +15 градусов. Днем местами возможен кратковременный дождь, гроза, максимальная температура составит от +24 до +26 градусов.

Влас Северин