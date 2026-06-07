На ремонт автомобильной дороги «Волга — Марпосад — Октябрьское — Козловка» на участке с 40-го по 49-й километр в Козловском районе Чувашии выделили 180,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ремонт дороги «Волга — Козловка» в Чувашии выделили 180,3 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ На ремонт дороги «Волга — Козловка» в Чувашии выделили 180,3 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит выполнить удаление старого покрытия, устройство новых слоев дорожной одежды, укрепление обочин, восстановление водопропускных труб, установку дорожных знаков, барьерных ограждений, сигнальных столбиков и нанесение дорожной разметки.

Ремонт должен быть завершен до 31 августа 2027 года.

Влас Северин