В Томской области ищут подрядчика на строительство поликлиники за 1 млрд рублей

Департамент государственного заказа Томской области объявил торги на выполнение работ по проектированию и строительству поликлиники на 350 посещений в смену с детским отделением на 120 посещений. Начальная стоимость контракта — 995,7 млн руб. Информация об этом размещена на портале ЕИС «Закупки».

Согласно конкурсной документации, объект должен быть возведен в деревне Кисловка в 15 км от Томска. Здание общей площадью 5,4 тыс. кв. м разместится на участке 1,2 га. Предварительная площадь застройки — 1,4 тыс. кв. м. Высотность поликлиники — не более 5 этажей. Разработка проектной документации должна быть завершена к 28 февраля 2027 года. На строительство здания заказчик отводит полтора года — до 20 сентября 2028 года. Гарантийный срок на объект установлен в пять лет.

Источником финансирования строительства поликлиники выступит бюджет Томской области. Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 июня. Итоги торгов подведут 26 июня.

Михаил Кичанов