В Кронштадте построят спорткомплекс с ледовой ареной и медцентром

Власти согласовали проект многофункционального спортивного комплекса в Кронштадте. В здании разместятся ледовая арена, залы для гимнастики, акробатики, хореографии и ОФП, а также медико-восстановительный центр. Внешний облик увяжут с Музеем военно-морской славы, сообщили в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый комплекс расширит спортивную инфраструктуру района

Фото: Пресс-служба Смольного Новый комплекс расширит спортивную инфраструктуру района

Фото: Пресс-служба Смольного

Комплекс появится на Цитадельском шоссе, участок 20, и станет частью кластера «Остров фортов». Здесь можно будет заниматься хоккеем и фигурным катанием. О сроках строительства сообщат дополнительно.

Кирилл Конторщиков