В Новороссийске в 2026 году начнут строить гостиничный комплекс

В Новороссийске в 2026 году начнутся работы по созданию гостиничного комплекса. Об этом в интервью РБК ТВ Юг сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Кубань», на ПМЭФ-2024 подписано соглашение, в рамках которого компания «Алмазстрой» планировала построить в Новороссийске гостиничный комплекс на 4 тыс. номеров. Объем инвестиций в проект тогда оценивался в 33 млрд руб.

Как рассказал изданию Андрей Кравченко, проект включает и строительство медицинского центра. По словам главы города, документы прошли все необходимые согласования. Сдать гостиничный комплекс планируется в течение семи лет с момента начала реализации.

«Review.Ъ-Новороссийск» сообщал, что с начала года до середины мая 2026 года город посетили 316 тыс. туристов. Это на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Гостей принимают порядка 200 средств размещения всех категорий звездности с общим номерным фондом 5 тыс. единиц. «Ведем строительство трех новых гостиничных комплексов в селах Широкая Балка и Мысхако. Это позволит увеличить номерной фонд более, чем на 4 тыс. номеров, то есть практически в два раза»,— рассказали в пресс-службе администрации Новороссийска. В городе реализуют туристические инвестпроекты на 34,8 млрд руб.

Маргарита Синкевич