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В Новороссийске начались Дни национальных культур

В Новороссийске стартовал проект «Дни национальных культур». Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Открыли праздник на бульваре Черняховского греческие коллективы: народный ансамбль греческого танца «Фотини», вокальный ансамбль «Элефтерия» и инструментальный ансамбль «Новороссийские бузуки». Также новороссийские греки организовали выставку, где можно было познакомиться с культурой и бытом народа. Следующее мероприятие программы Дней национальных культур пройдет 20 июня в 19:00.

Маргарита Синкевич

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