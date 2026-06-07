В Новороссийске начались Дни национальных культур

В Новороссийске стартовал проект «Дни национальных культур». Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Открыли праздник на бульваре Черняховского греческие коллективы: народный ансамбль греческого танца «Фотини», вокальный ансамбль «Элефтерия» и инструментальный ансамбль «Новороссийские бузуки». Также новороссийские греки организовали выставку, где можно было познакомиться с культурой и бытом народа. Следующее мероприятие программы Дней национальных культур пройдет 20 июня в 19:00.

Маргарита Синкевич