В Кабардино-Балкарии объявлен режим беспилотной опасности

На территории Кабардино-Балкарской республики объявлен режим беспилотной опасности. Об этом в своем канале в Max сообщил глава региона Казбек Коков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителей и гостей республики призывают следить за передаваемыми сообщениями.

«В случае, если вы стали свидетелями падения беспилотного летательного аппарата, обнаружили БПЛА или его обломки уже находящиеся на земле, не приближайтесь к ним, не трогайте руками и не пытайтесь оказать на них какое-либо физическое воздействие, по возможности предупредите об опасности окружающих, выберите безопасное место вне зоны прямой видимости БПЛА и сообщите информацию о факте обнаружения аппарата, его месте и времени»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева