В Госдуме высказались против полного запрета искусственного интеллекта

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким на ПМЭФ-2026 заявила, что запрещать искусственный интеллект бессмысленно. Вместо этого нужны ограничительные алгоритмы по категориям. Поиск баланса между обучением нейросетей и защитой данных, по ее оценке, займет ближайшие 10 лет, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для ИИ нужны ограничительные алгоритмы по категориям

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Для ИИ нужны ограничительные алгоритмы по категориям

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Лобовой запрет не сработает. Сработает система ограничительных алгоритмов»,— сказала госпожа Ким.

Она отметила, что полностью закрыть все данные невозможно, а регулирование ИИ станет долгой игрой.

Кирилл Конторщиков