В Госдуме высказались против полного запрета искусственного интеллекта
Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким на ПМЭФ-2026 заявила, что запрещать искусственный интеллект бессмысленно. Вместо этого нужны ограничительные алгоритмы по категориям. Поиск баланса между обучением нейросетей и защитой данных, по ее оценке, займет ближайшие 10 лет, сообщает ТАСС.
Для ИИ нужны ограничительные алгоритмы по категориям
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«Лобовой запрет не сработает. Сработает система ограничительных алгоритмов»,— сказала госпожа Ким.
Она отметила, что полностью закрыть все данные невозможно, а регулирование ИИ станет долгой игрой.