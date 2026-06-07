Бастрыкину доложат о расследовании нападения собак на ребенка в Бугульме
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела после нападения собак на ребенка в Бугульме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Бастрыкину доложат о расследовании нападения собак на ребенка в Бугульме
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
В результате нападения ребенок получил серьезные травмы. Отмечается, что ранее эти же животные уже проявляли агрессию в отношении других жителей.
По данному факту следственными органами СК России по Республике Татарстан уже возбуждено уголовное дело. Исполнение поручения главы ведомства поставлено на контроль.