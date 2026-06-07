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Бастрыкину доложат о расследовании нападения собак на ребенка в Бугульме

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела после нападения собак на ребенка в Бугульме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бастрыкину доложат о расследовании нападения собак на ребенка в Бугульме

Бастрыкину доложат о расследовании нападения собак на ребенка в Бугульме

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Бастрыкину доложат о расследовании нападения собак на ребенка в Бугульме

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В результате нападения ребенок получил серьезные травмы. Отмечается, что ранее эти же животные уже проявляли агрессию в отношении других жителей.

По данному факту следственными органами СК России по Республике Татарстан уже возбуждено уголовное дело. Исполнение поручения главы ведомства поставлено на контроль.

Влас Северин