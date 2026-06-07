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Вертолет Кизлярского эдектромеханического завода прошел летные испытания

Первый вертолет Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ) АП-55 прошел летные испытания. Об этом в своем канале в Max сообщил врио главы Дагестана Федор Щукин.

Фото: пресс-служба АО «Концерн КЭМЗ»

Фото: пресс-служба АО «Концерн КЭМЗ»

Как уточняется в сообщении вертолет предназначен для бизнес-авиации, медицинской и спасательной служб, туристических и обзорных маршрутов.

«Образец вертолёта концерна был презентован министру иностранных дел Сергею Лаврову на площадке МИД России в рамках демонстрации экономического и туристического потенциала Дагестана»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева

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