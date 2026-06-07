Экс-директора центра «Машук» отпустили под подписку о невыезде

Заместителю генерального директора общества «Знание» и экс-директора центра знаний «Машук» Антону Серикову была заменена мера пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, которые знакомы с ходом расследования дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным источников издания, следователь ФСБ принял решение 4 июня. Господин Сериков обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере).

Антон Сериков был задержан 18 марта. Детали уголовного дела не уточняются, однако предполагаемая сумма растраты, которую следствие классифицирует как особо крупную, составляет более 2,25 млн руб.

Наталья Шинкарева