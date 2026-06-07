Экс-директора центра «Машук» отпустили под подписку о невыезде
Заместителю генерального директора общества «Знание» и экс-директора центра знаний «Машук» Антону Серикову была заменена мера пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, которые знакомы с ходом расследования дела.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
По данным источников издания, следователь ФСБ принял решение 4 июня. Господин Сериков обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере).
Антон Сериков был задержан 18 марта. Детали уголовного дела не уточняются, однако предполагаемая сумма растраты, которую следствие классифицирует как особо крупную, составляет более 2,25 млн руб.