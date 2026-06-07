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ФМБА зарегистрирует орфанный препарат от легочной гипертензии в 2026 году

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова на ПМЭФ-2026 сообщила о скорой регистрации препарата «Селексипаг» для лечения легочной гипертензии. Лекарство синтезировано институтом ФМБА, производить его будет «Фармзащита». Препарат предназначен и для детей, и для взрослых, сообщает РИА Новости.

Лекарство синтезировано институтом ФМБА

Лекарство синтезировано институтом ФМБА

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Лекарство синтезировано институтом ФМБА

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Легочная гипертензия — редкое заболевание, требующее постоянной терапии. Орфанные препараты разрабатываются для лечения именно таких болезней. Скворцова уточнила, что «Селексипаг» пополнит линейку отечественных орфанных средств.

Кирилл Конторщиков

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