В Кузбассе прокуратура начала проверку по факту гибели в ДТП четырех человек

Гурьевская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП на автомобильной дороге Гурьевск — Малая Салаирка — Горскино — Урск, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщила прокуратура Кузбасса.

По данным ведомства, ДТП произошло 6 июня в 19:40 по местному времени. 39-летний водитель Nissan AD допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. В результате инцидента водитель и трое пассажиров, включая 10-летнего ребенка, скончались. 37-летняя пассажирка иномарки госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Как сообщили в полиции Кузбасса, водитель Nissan AD не имел прав на управление транспортным средством.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры.

Михаил Кичанов