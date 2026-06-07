Китайский бизнес построит на Алтае контейнерный терминал за 5 млрд рублей

Китайская группа компаний Swift намерена построить в Первомайском районе Алтайского края терминал для контейнерных перевозок грузооборотом 3,5 млн т в год. Инвестиции в проект составят около 5 млрд руб. Соответствующее соглашение на Петербургском экономическом форуме подписали глава региона Виктор Томенко и президент ГК Swift Ван Цзинью.

«Будет создано около тысячи рабочих мест. Проект позволит наращивать объемы экспортных поставок нашей продукции, а также увеличивать товарооборот со странами Азии»,— написал в своем канале в «Максе» господин Томенко.

Транспортно-логистический контейнерный терминал будет располагаться вблизи станции «Алтайская» — крупной узловой станции Западно-Сибирской железной дороги.

По данным Инвестиционного портала Алтайского края, в 2025 году регион увеличил экспорт товаров на 23,8%. Произошло это в основном за счет роста поставок в Китай (в 1,5 раза), доля которого составляет треть от общего объема отгрузки за рубеж.

Михаил Кичанов