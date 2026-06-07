Красноярец фиктивно прописал в своей квартире 24 иностранца

В отношении жителя Красноярска возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учет 24 иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ), сообщили в МВД России по Красноярскому краю.

Как установила полиция, иностранцев фигурант дела прописал в своей квартире на ул. Щорса в период с октября по декабрь 2025 года. При этом фактически жилплощадь им не предоставил. «Факт фиктивной регистрации выявил участковый уполномоченный полиции при проверке достоверности сведений миграционного учета. Оказалось, что в квартире живет только сам обвиняемый, а иностранные граждане по указанному адресу отсутствуют»,— рассказали в полиции.

Как установили стражи порядка, за каждого прописанного иностранца красноярец получил 500 руб.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Михаил Кичанов