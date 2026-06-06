Экстренные службы Северной Осетии перешли на усиленный режим

На территории Северной Осетии сохраняется неблагоприятный прогноз погоды. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным МЧС, сегодня, 7 и 8 июня, в регионе прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра. В связи с этим на реках возможен подъем уровня воды — местами до неблагоприятных отметок.

Отмечается, что экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. В Министерстве ЖКХ, топлива и энергетики круглосуточно функционирует оперативный штаб по контролю и ликвидации возможных последствий непогоды.

Константин Соловьев