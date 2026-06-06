Главные новости за 6 июня. Кавказ

Ситуация с паводками в Ставропольском крае нормализуется. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. На большинстве рек региона фиксируется спад воды, хотя на некоторых территориях обстановка остается сложной. Все экстренные службы продолжают функционировать в усиленном режиме.

В Ставропольском крае на трассе «Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красногвардейское» произошло ДТП с тремя погибшими. В результате столкновения погибли водитель Vesta и две пассажирки Granta — девушки 17 и 25 лет. Водителя Granta с травмами госпитализировали.

В КБР прогнозируются сильные дожди и ливни. Ожидается, что на реках уровень воды местами поднимется до неблагоприятных отметок. В горной местности возможен сход селей небольшого объема.

В Дагестане специалисты обследовали 5 тыс. домов, пострадавших в результате потопов и оползней. За прошедший месяц в региональный ЦУР поступило около 17 тыс. обращений. Все они зарегистрированы и направлены в профильные организации.