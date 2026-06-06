Пермский «Амкар» сыграл вничью «Аланией»

В мачте предпоследнего тура чемпионат Второй лиги среди команд группы «Серебро» «Амкар-Пермь» сыграл вничью во Владикавказе с местным клубом «Алания». Итог поединка - 1:1. Гол в пермской команде забил уроженец Осетии Георгий Санакоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сейчас «Амкар» с 23-мя очками находился на четвертой позиции в турнирной таблице. Эта позиция дает право на переход в более высокий класс, группу «Золото». Заключительный матч сезона подопечные Ярослава Мочалова проведут в Перми против «Динамо-Владивосток». Встреча состоится на стадионе «Звезда» в воскресенье, 14 июня.