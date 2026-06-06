Экономика Индии стала одним из ключевых драйверов роста энергопотребления в мире, об этом рассказал на энергетической панели ПМЭФ глава «Роснефти» Игорь Сечин. Через 10 лет потребление в Индии вырастет до почти 3 тыс. ТВт·ч, что сравнимо с показателями всего Евросоюза. Особое место республика занимает и на нефтяном рынке. По словам Сечина, к 2035 году Индия будет потреблять почти 8 млн баррелей в сутки — это рост на 44%, в то время как общемировой спрос вырастет лишь на 5%. По оценке Сечина, конфликт в Ормузском проливе негативно скажется на индийской экономике, однако это и стимул для поиска решений в сфере энергетической безопасности.

По итогам 2025 года активы закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) недвижимости выросли в полтора раза год к году и достигли почти 900 млрд руб. В 2026 году объемы рынка может достичь 1,4 млрд, такие оценки приводит NF Group.

Компания в сфере квантовых вычислений Quantinuum, привлекла почти $1,7 млрд в ходе IPO. Она значительно увеличила объем размещения по сравнению с изначальным планом на фоне повышенного интереса инвесторов. В последние месяцы акции квантовых компаний выросли на десятки и сотни процентов.