Сбалансированное развитие Китая позволило стране по праву занять место мировой энергетической державы. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на энергопанели на Петербургском международном экономическом форуме. «Продуманная государственная политика позволила достичь значительного эффекта масштаба в развитии возобновляемых источников энергии. Китай создал для внутреннего потребителя дешевую городскую и междугородную транспортную инфраструктуру»,— сказал Сечин. В отличие от западных стран в Китае задача сдерживания роста цен на электроэнергию успешно решается, в том числе, и за счет оптимизации распределения энергоресурсов и вычислительных мощностей. «Одновременно с развитием возобновляемых источников энергии в Китае продолжается строительство новых тепловых электростанций»,— подчеркнул глава «Роснефти». Сечин также отметил лидерство Китая в сфере накопления энергии: страна ежегодно вводит порядка половины мирового объема новых мощностей аккумуляторных систем хранения.

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Около 30% профессий в ближайшие годы останутся вне зоны существенного влияния генеративного ИИ. Такую оценку на ПМЭФ озвучил гендиректор HeadHunter Дмитрий Сергиенков. Речь идет прежде всего о сферах, связанных с физическим трудом и реальной экономико. В этих сегментах в ближайшие годы сохранится высокий спрос на работников и дефицит кадров.