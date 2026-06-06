Строительство и модернизация электросетей нового типа потребует удвоения существующей инфраструктуры. Об этом рассказал глава «Роснефти» Игорь Сечин на энергетической панели на ПМЭФ. Он привел в пример ситуацию в США и Европе, где отсутствие сбалансированного подхода к развитию энергосистемы привело к резкому скачку цен на электроэнергию. Сечин также озвучил оценку Bank of America, в соответствии с которой на замену существующих сетей должно направляться около 40% инвестиций. «В ближайшие 25 лет суммарные инвестиции в электросети могут составить почти $16 трлн. Для этого капитальные затраты должны составлять порядка $600 млрд в год. Это почти в два раза выше среднегодового уровня за предыдущие пять лет»,— резюмировал глава «Роснефти».

Общая сумма соглашений, которые подписали на ПМЭФ в Санкт-Петербурге, превысила 730 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. «На завершившемся ПМЭФ-2026 Санкт-Петербург заключил 74 соглашения, в том числе 41 инвестиционное. Это третий показатель за всю историю проведения форума»,— сказал Беглов.

Airbus близок к заключению соглашения о поставке широкофюзеляжных самолетов со скандинавским авиаперевозчиком SAS. Компания стремится закрепить слоты на поставку и расширить сеть дальнемагистральных маршрутов. Авиакомпания рассматривает возможность приобретения смешанного парка из самолётов Airbus A330neo и A350 — от 15 до 20 воздушных судов. Стороны планируют завершить сделку в ближайшие недели, а поставки начнутся в начале следующего десятилетия.