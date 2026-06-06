Мир входит в фазу структурного роста потребления электричества. Об этом рассказал глава «Роснефти» Игорь Сечин на энергопанели Петербургского международного экономического форума. «К 2035 году, по прогнозу Международного энергетического агентства, мировой спрос на электроэнергию увеличится почти на 40%. Такие темпы требуют сбалансированного развития энергосистемы с опорой на стабильную и экономически эффективную генерацию»,— подчеркнул он. По словам Сечина, высокие темпы развития новых технологий, которые мы сегодня наблюдаем, уже в ближайшее время приведут к дефициту генерирующих мощностей. Поэтому глава «Роснефти» видит необходимость расширения и модернизации всей энергетической инфраструктуры в связи с применением технологий искусственного интеллекта.

«Росатом» рассчитывают запустить первый блог турецккой АЭС Аккую осенью или зимой. По словам главы корпорации Алексея Лихачева, получено разрешения для тестирования системы до загрузки топлива. В Анкаре говорят, что строительство атомной станции завершено на 99%.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что корпорация готова выкупить 25% группы компаний «Дело». Произойдет это после того как Сергей Шишкарев и «Росатом» «определят свои взаимоотношения». Профинансировать выкуп в рамках механизма «русской рулетки» может банк ВТБ.