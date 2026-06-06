Новороссийск подтвердил статус растущего инвестиционного центра на ПМЭФ-2026

По итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) делегация Новороссийска подписала 14 партнерских соглашений. Общий объём заявленных вложений достиг 130 миллиардов рублей. Об этом рассказал мэр города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Елизаров Фото: Сергей Елизаров

Градоначальник отметил положительную динамику: год назад на том же форуме было заключено 11 договоров (инвестиционного характера или о совместных намерениях - «Ъ-Новороссийск») на сумму более 115 млрд руб. Таким образом, количество проектов выросло, а общий портфель инвестиций увеличился до 129,8 млрд руб.

Как уточнил Андрей Кравченко, достигнутые договорённости закрепляют обязательства инвесторов по созданию новых значимых объектов в разных отраслях экономики. В их числе — логистика, портовая инфраструктура, агропром, креативные индустрии, промышленность и энергетика.

Ожидается, что реализация этих планов даст муниципалитету около 800 дополнительных рабочих мест.