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Новороссийск подтвердил статус растущего инвестиционного центра на ПМЭФ-2026

По итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) делегация Новороссийска подписала 14 партнерских соглашений. Общий объём заявленных вложений достиг 130 миллиардов рублей. Об этом рассказал мэр города Андрей Кравченко.

Фото: Сергей Елизаров

Фото: Сергей Елизаров

Градоначальник отметил положительную динамику: год назад на том же форуме было заключено 11 договоров (инвестиционного характера или о совместных намерениях - «Ъ-Новороссийск») на сумму более 115 млрд руб. Таким образом, количество проектов выросло, а общий портфель инвестиций увеличился до 129,8 млрд руб.

Как уточнил Андрей Кравченко, достигнутые договорённости закрепляют обязательства инвесторов по созданию новых значимых объектов в разных отраслях экономики. В их числе — логистика, портовая инфраструктура, агропром, креативные индустрии, промышленность и энергетика.

Ожидается, что реализация этих планов даст муниципалитету около 800 дополнительных рабочих мест.

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