Мир оказался на пороге крупнейшего с XIX века пузыря на финансовом рынке. Как заявил на ПМЭФ глава «Роснефти» Игорь Сечин, «компании, связанные с искусственным интеллектом, фактически забирают значительную часть инвестиционного ресурса в ущерб остальной экономике». В США доля капитальных затрат технологического сектора в общих инвестициях уже достигла рекордных 35%, при этом еще 15 лет назад она измерялась несколькими процентами. Основным бенефициаром надвигающегося кризиса, по его мнению, является финансовый сектор западных стран, который еще вчера активно продвигал совсем другую — «зеленую» повестку.

В «Макс» опровергли блокировку устаревшей версии мессенджера на iPhone. Появившуюся в сетях картинку в пресс-службе назвали фейком. Мессенджер пропал из магазина приложений эпсстор App Store 3 июня. В Минцифры заявили, что ведут переговоры с Apple по поводу возвращения программы.

Российские туристы полюбили «монастыринг» и «избинг». Речь идет о поездках в монастыре или проживании в отдаленных селах, рассказала «РИА Новости» глава Ассоциации туроператоров России. Майя Ломидзе. По ее словам, у путешественников растет интерес к мастер-классам и по нардно-художественным промыслам.