Торговые барьеры перестали быть исключительной мерой, а санкционное давление стало нормой, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. По оценкам экспертов, к октябрю прошлого года, объем мирового товарного импорта, подпадающего под различные ограничения, достиг почти $3 трлн. «За 12 месяцев — рост более чем в четыре раза. Уверен, что сегодня эта цифра еще выше», — отметил Сечин. Он напомнил, что против России действует 32 тысячи санкции. Рестрикции используются как инструмент принуждения и получения преимуществ в конкурентной борьбе.

Более тысячи соглашений на общую сумму 6,6 трлн руб. подписали участники Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ-2026 Антон Кобяков. Участие приняли представители 142 стран.

МИФИ и «Росатом» разрабатывают сверхмалые ядерные реакторы, созданные специально для обеспечения энергией ЦОДов. Их планируемая мощность - от пяти до 50 мегаватт, рассказал проректор МИФИ Валерий Романюк.