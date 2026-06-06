Мировая экономика вступила в полосу стратегических рисков, в этом убежден глава «Роснефти» Игорь Сечин. На энергетической панели ПМЭФ он обратил внимание на масштабный переток капитала из реального сектора в виртуальный, который привел к гипертрофированному росту массы фиктивного капитала. «Сегодня его объем превышает $500 трлн — это почти в пять раз больше мирового ВВП. За последние 20 лет это соотношение выросло в полтора раза». По словам Сечина, долг большинства стран сегодня не обеспечен реальными финансовыми активами. Даже физическое золото, находящееся в хранилищах США (а это более 14 тыс. т), покрывает лишь 5% от $39 трлн американского долга.

Авиакомпании Таиланда отменили почти тысячи рейсов из-за роста цен на топливо. Война США с Ираном привела к подорожанию керосина популярной марки в три раза до $240 за баррель. Топливный расходы теперь составляют чуть ли не половину всех трат перевозчиков.

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