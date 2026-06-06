Конфликт на Ближнем Востоке стал предпосылкой для глобального кризиса, под угрозой могут оказаться другие «узкие места» глобальной логистики: Малаккский, Баб-эль-Мандебский и Гибралтарский проливы, мыс Доброй Надежды, Датские и Турецкие проливы, Суэцкий и Панамский каналы, имеющие ключевое значение не только для мировой энергетики. Об этом рассказал Игорь Сечин на Энергетической панели в рамках Петербургского экономического форума. Глава «Роснефти» обратил внимание на то, что только за первые четыре месяца этого года цены на удобрения взлетели почти на 60%, что не может не вызвать скачок цен на продовольствие в ближайшие полгода. Он также отметил, что последствия носят универсальный характер, однако наиболее уязвимыми оказываются Индия, страны Африки и Юго-Восточной Азии.

Минцифры ведет переговоры с Apple по восстановлению мессенджера «Макс» в App Store. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Он отметил, что Apple удалила мессенджер из своего магазина приложений без объяснения причины. Приложение «Макс» оказалось недоступно в магазине приложений App Store 3 июня. Из-за этого уведомления о сообщениях и звонках на устройства Apple не приходят, хотя весь функционал сохраняется.

Банк ПСБ провел повторные торги по продаже оператора федеральной сети кинотеатров «Люксор»—«АСкино». Победителем торгов стало АО «Инвест Р», следует из протокола, на который ссылаются «Ведомости». Оператор продан за 167,6 млн руб., то есть за половину от стартовой цены.