Россия могла заработать свыше $400 млрд, если бы начала раньше увеличивать долю золота в резервах, констатировал Игорь Сечин, выступая на Энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума. Глава «Роснефти» отметил, что доля золота в резервах мировых центральных банков превысила долю казначейских облигаций США. Причина этому, по словам Сечина, — рост государственного долга и бюджетного дефицита США, которое привело к значительным изменениям в структуре резервов мировых центральных банков. Вместе с тем, по мнению Игоря Сечина, из-за санкций диверсифицируются платежные инструменты. «За последние пять лет объем трансакций, совершаемый с помощью Трансграничной межбанковской платежной системы Китая (CIPS), вырос более чем втрое — до почти 1 трлн юаней в день. Ормузский кризис значительно ускорил этот процесс»,— добавил он.

Сезонное снижение выдачи ипотечных кредитов в мае этого года — на 9% — оказалось сильнейшим за последние четыре года. Это следует из предварительных данных аналитического центра ПАО «Дом.РФ». Причем это снижение затронуло не только рыночные программы, но и ипотеку с господдержкой.

Покупатели вновь переняли инициативу на российском рынке акций после периода продаж. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ВТБ. Клиенты «ВТБ мои инвестиции» на этой неделе активно покупали акции Мосбиржи и «Роснефти». Внимание инвесторов к акциям нефтегазовых компаний привлекала динамика цен на нефть на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.