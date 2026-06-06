ООН, Всемирная торговая организация, Международный валютный фонд и Всемирный банк из регуляторов превратились в «зомби», которые принимают решения в интересах крупных корпораций, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин. «Налицо попытка заменить мировую правовую систему правовой системой одной страны»,— заявил Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Мировая экономика стала заложником политических решений, принимаемых в интересах крупных технологических, военных и финансовых корпораций, сформировавших «замкнутый круг бенефициаров», добавил Сечин.

Совокупная выручка от реализации услуг и товаров российской отрасли IT за январь март составила 2,8 трлн руб., следует из данных АНО «Цифровая экономика». Это на 8% больше, чем за I квартал 2025 года. Данные были получены на основе статистики по IT-компаниям, которые аккредитованы в Минцифры. Выручка от реализации собственной продукции и услуг составила 2,3 трлн руб. (+21% за год).

Партия «Альтернатива для Германии» намерена поддерживать оставшийся в РФ немецкий бизнес. Об этом «Известиям» заявил депутат бундестага, заместитель руководителя фракции АдГ Маркус Фрон-майер. «В первую очередь мы бы хотели поддержать те немецкие компании, которые решили остаться, сказал он.