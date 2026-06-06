Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил ключевой доклад «Начало конца или конец начала: что осталось на дне ларца Пандоры» в рамках энергетической панели на ПМЭФ. В мероприятии приняли участие в том числе Министр нефти и минеральных ресурсов Египта, Вице-президент по вопросам планирования Венесуэлы, Министр энергетики Узбекистана, экс-глава Международного энергетического агентства в, а также представители российских и зарубежных органов власти, крупнейших компаний, ученые и эксперты.

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, предложил создать валютный фонд для поддержки поставок оборудования из других стран. По его словам, ресурсы для этого есть, передает «Интерфакс». Титов объяснил свою инициативу необходимостью поддержки внедрения новых технологий, чтобы не уступать другим странам в конкурентоспособности.

Канадское агентство Morningstar DBRS понизило суверенный рейтинг Австрии с наивысшего до высокого на фоне дефицита бюджета. Таким образом, ни одно из ведущих мировых агентств не считает эту европейскую страну идеальным эмитентом гособлигаций.