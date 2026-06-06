Развитие мировой экономики в настоящий момент схоже с сюжетом древнегреческого мифа о ящике Пандоры, сказал глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума. Характеризуя перспективы развития ситуации в мировой энергетике и экономике, Сечин привел слова премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, сказанные им в 1942 году: «Это еще не конец. Это даже не начало конца. Но, пожалуй, это конец начала». По мнению Сечина, так называемый «порядок, основанный на правилах», где «правила» диктовались непререкаемым гегемоном, рухнул в результате действий его создателя.

В Сбербанке рассчитывают, что к концу 2026 года ключевая ставка будет составлять около 12%, рассказал первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин в «Известиям». При этом он подчеркнул, что решение принимает регулятор, а сам тренд на снижение ставки назвал правильным.

Банк ПСБ провел повторные торги по продаже оператора федеральной сети кинотеатров «Люксор» — ООО «АСкино». Победителем торгов стало АО «Инвест Р», следует из протокола, на который ссылаются «Ведомости». Оператор продан за 167,6 млн руб., то есть за половину от стартовой цены. Помимо АО «Инвест Р» на аукцион был заявлен еще один претендент, однако ставку на торгах он так и не сделал. Для участия в аукционе требовалось внести задаток в размере 20% от заявленной стоимости. Первые торги ПСБ по продаже оператора «Люксора» не состоялись из-за отсутствия заявок.