Жителя Дагестана осудили на реальный срок за неуплату 1,1 млн рублей алиментов

В Дагестане Ногайский районный суд вынес приговор ранее судимому жителю района по ч. 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что гражданин уклонялся от выплаты алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей. Сумма образовавшейся задолженности превысила 1,1 млн руб. Отмечается, что подсудимый совершил умышленное преступление в период испытательного срока по предыдущему приговору.

По совокупности приговоров суд назначил наказание в виде двух лет и восьми месяцев колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Константин Соловьев