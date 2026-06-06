Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя Дагестана осудили на реальный срок за неуплату 1,1 млн рублей алиментов

В Дагестане Ногайский районный суд вынес приговор ранее судимому жителю района по ч. 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что гражданин уклонялся от выплаты алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей. Сумма образовавшейся задолженности превысила 1,1 млн руб. Отмечается, что подсудимый совершил умышленное преступление в период испытательного срока по предыдущему приговору.

По совокупности приговоров суд назначил наказание в виде двух лет и восьми месяцев колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Константин Соловьев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд