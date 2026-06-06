Глава Северной Осетии сообщил о завершении работы на ПМЭФ

Делегация Северной Осетии завершила работу на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам господина Меняйло, повестка состояла из деловых встреч, подписаний соглашений и обсуждения важных для республики проектов.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что на полях ПМЭФ «Сбербанк» и правительство Республики Северная Осетия — Алания заключили соглашение о сотрудничестве в области развития технологий искусственного интеллекта для работы с осетинским языком.

Константин Соловьев