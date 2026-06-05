Главные новости за 5 июня. Кавказ

Мэр Каспийска Борис Гонцов сообщил об отставке. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации города.

Ситуация с паводком в Ставропольском крае постепенно стабилизируется, на большинстве рек наблюдается снижение уровня воды. Однако около 70 участков и домов остаются затопленными. На реке Калаус наиболее сложная обстановка сохраняется в районе села Воздвиженское Апанасенковского округа. Уровень воды здесь остается на 2 сантиметра выше опасной отметки.

На Петербургском международном экономическом форуме председатель правительства КЧР Мурат Аргунов и генеральный директор автозавода «Москвич» Елена Фролова подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает развитие двух направлений: электрокаршеринга и сборки автоматизированных управляемых транспортных средств (AGV).

В рамках Петербургского международного экономического форума 2026 года было подписано соглашение между Махачкалинским морским торговым портом и казахстанским портом Курык. Стороны намерены в ближайшее время организовать автомобильные паромные перевозки между двумя портами.