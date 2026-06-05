«Роснефть» на ПМЭФ-2026 расширила стратегическое партнерство с ключевыми вузами. Соглашение предусматривает обучение сотрудников компании по совместным программам МГУ им. М.В. Ломоносова и Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне по следующим направлениям: повышение операционной эффективности, логистика, цифровизация, искусственный интеллект и новые технологии в нефтегазовой сфере. «Роснефть» также развивает сотрудничество с Университетом Цинхуа и Уфимским государственным нефтяным техническим университетом.

Правительство США хочет купить доли в ИИ-компаниях. По данным The Wall Street Journal, консультации с лидерами рынка начались после предложения главы OpenAI о государственном участии в капитале. Получение властями США доли в таких компаниях позволило бы правительству получать прибыль от ИИ-бума и снизило бы беспокойство по поводу экономического влияния этих технологий.

Почти все магазины бренда украшений Pandora в России закрылись за последние полгода. Остались по одной точке в Москве и Санкт-Петербурге, пишут «Ведомости». Причиной закрытия, по мнению экспертов, стала не очень эффективная бизнес-модель компании: украшения местных дизайнеров пользуются не столь же высоким спросом, что и продукция Pandora.