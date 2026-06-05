Главные новости за 5 июня. Новороссийск

Утром в аэропорту Геленджика вводили ограничения на полеты.

К 2035 году в Новороссийске объем жилищного строительства достигнет 905 тыс. кв. м. В целом в Краснодарском крае строят 8,2 млн кв. м жилья, которое будут сдавать в эксплуатацию в 2026–2035 годах.

Перевозчик «Водоходъ Экспресс» отменил морские рейсы между Новороссийском и Сочи. Как сообщили в пресс-службе компании, проект пассажирских перевозок на морской линии, соединявшей Новороссийск, Геленджик и Сочи, признан нерентабельным. Возобновление рейсов на данном маршруте не планируется.

Власти Новороссийска планируют подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) инвестиционные соглашения на общую сумму 129,8 млрд руб.

На Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году заключили соглашения, направленные на развитие сельского хозяйства в Новороссийске.