Власти Пятигорска отстояли парк Кирова в апелляционном суде

Власти Пятигорска отстояли парк им. Кирова (расположен на улице Дунаевского) в апелляционном суде. С иском в суд ранее обратилось руководство парка, потребовав сменить категорию территории. Об этом сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Парк относится к территориям общего пользования, однако руководство добивалось включения его в категорию многофункциональной общественно-деловой зоны. Это давало бы право возводить на его территории капитальные строения. Зимой 2026 года краевой суд частично удовлетворил этот иск, разрешив включить часть парка в категорию многофункциональной общественно-деловой зоны. В ответ администрация Пятигорска подала апелляцию в суд Сочи.

Суд Сочи удовлетворил апелляцию мэрии, не разрешив застраивать парк. В результате парк остается в зоне озелененных территорий общего пользования.

Мария Хоперская