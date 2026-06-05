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На Ставрополье волонтеры очистили от мусора 10 км берега реки Подкумок

В поселке Мирном Предгорного района Ставропольского края 150 волонтеров очистили 10 км береговой линии реки Подкумок от мусора в рамках акции «Вода России». Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, спецтехника была привлечена для помощи добровольцам. «Особенностью акции стала сортировка отходов прямо на месте уборки — в отдельные мешки сложили пластиковые отходы, которые затем отправили на переработку»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева

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