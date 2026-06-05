В Ставрополье начали выплату субсидий по 218 договорам страхования урожая

В Ставропольском крае приступили к реализации субсидий по 218 договорам страхования урожая. Средства в первую очередь направят хозяйствам, пострадавшим от непогоды. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, град и ливни нанесли урон более чем 100 тыс. га посевов. Помимо полевых культур, пострадали сады, а также виноградные и ягодные плантации. В настоящий момент специалисты продолжают оценивать масштабы ущерба.

Министерство сельского хозяйства региона уже приступило к выплатам по договорам. Общая сумма субсидий достигла 528 млн руб. Как уточнили в ведомстве, средства выделили из краевого бюджета в рамках государственной программы Ставрополья. Мера действует по поручению губернатора Владимира Владимирова.

Мария Хоперская