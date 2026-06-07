В Черноземье 8 июня ожидается теплая и пасмурная погода, до +25°C

В понедельник, 8 июня, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от +15°C до +25°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +18°C, днем потеплеет до +25°C, вечером столбик термометра опустится до +23°C, ночью будет +17°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +18°C, днем температура поднимется до +25°C, вечером она составит +22°C, а ночью опустится до +16°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром температура составит +18°C, днем повысится до +24°C, вечером будет +22°C, а ночью понизится до +16°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +18°C, днем — +25°C, вечером будет +22°C, а ночью опустится до +15°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +18°C, днем поднимется до +25°C, вечером будет +22°C, а ночью температура опустится до +15°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром ожидается +18°C, днем — +25°C, вечером будет +21°C,ночью столбик термометра опустится до +15°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова