В Дагестане проверяют факт хищения песка из русла реки Ярык-Су

В Дагестане следователи организовали проверку по факту возможной кражи песчано-гравийной смеси из русла реки Ярык-Су. Действия квалифицируются по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере), сообщили в СУ СК России по региону.

В ходе мониторинга социальных сетей была выявлена публикация. В ней сообщается о незаконном изъятии песчано-гравийной смеси из русла реки Ярык-Су вблизи села Новочуртах Новолакского района Республики Дагестан. Указанные действия могли повлечь изменение русла реки, а также причинение материального ущерба.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, размер причиненного ущерба и лиц, причастных к совершению противоправных действий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Мария Хоперская