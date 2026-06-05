Африка обладает колоссальным потенциалом для развития, и компания А7 предлагает континенту работающие технологические решения. Об этом заявил заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев в рамках бизнес-диалога «Россия-Африка» на полях Петербургского международного экономического форума. Компания А7 уже провела встречи с первыми лицами и председателями правительств в ряде африканских стран, где система трансграничных расчетов вызвала живой интерес. На сегодняшний день А7 открыла два офиса на континенте — один в Хараре, второй в Лагосе.

«Логика молока» наращивает инвестиции в науку и технологии и вложит в это направление 1,5 млрд руб. в 2026 году. Об этом в интервью «Россия-24» заявил председатель совета директоров компании Руслан Алисултанов. Он подчеркнул, что сегодня наблюдается устойчивый тренд на функциональные и персонализированные продукты, которые обладают дополнительной пользой для здоровья. Но для создания таких продуктов необходимые масштабные вложения в научные разработки.

В результате интеграции традиционного ОПК и так называемого «малого ОПК» в России формируется новый сектор экономики — оборонно-гражданский промышленный комплекс. И для его развития игрокам необходимо обеспечить равный доступ к финансовым ресурсам и рынкам сбыта. Таким мнением поделился Петр Фрадков, председатель ПСБ, на полях Петербургского международного экономического форума. ОПК в текущих условиях является одним из драйверов российской промышленности, считает господин Фрадков.